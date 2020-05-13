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Депутаты понизили требования к уставному капиталу банков

13.05.20 15:25 Бизнес Цензор
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Верховная Рада при голосовании за "антикризисный" закон для поддержки бизнеса на время карантина проголосовала за снижение требования к минимальному капиталу банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3329-д во втором чтении и в целом проголосовало 333 народных депутата.

Соответствующие изменения внесены в статью №31. "Минимальный размер уставного капитала" закона "О банках и банковской деятельности".

В частности, принятым законом установлено, что минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, а также минимальный размер уставного капитала банка не может быть меньше 200 млн грн.

В то же время Национальному банку предоставлено право устанавливать для отдельных банков и юридических лиц, которые намерены осуществлять банковскую деятельность, дифференцированный минимальный размер уставного капитала, но не ниже размера, предусмотренного этой статьей.

Кроме того, продлено действие закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" до 1 августа 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, предусмотренной этим законом упрощенной процедурой реорганизации путем присоединения уже воспользовались 4 банка.

Кроме того, 15 банков применили упрощенную процедуру капитализации, которую можно проводить в значительно более короткие сроки, а 7 банков воспользовались возможностью прекратить банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

МинПром

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