Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2020 года увеличилась до 5,6% (5,2% в феврале) на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и предварительные данные за апрель указывают на дальнейший беспрецедентный рост.



Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце подскочило на 2,1 млн человек - до 37 млн, говорится в сообщении организации. Рост числа безработных был особенно выраженным среди женщин и молодежи (возраст от 15 до 24 лет).



Безработица среди женщин в марте повысилась на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 5,8%, среди мужчин - на 0,3 п.п., до 5,3%, среди молодежи - на 1 п.п., до 12,2%.



Данные за первую половину апреля (до 18 апреля) указывают на быстрый рост безработицы в США - до максимальных с 1948 года 14,7% против 4,4% в марте, а также в Канаде - до 13% с 7,8%.



Безработица в еврозоне в марте увеличилась до 7,4% с февральских 7,3%. В Канаде, Колумбии, Южной Корее и США безработица повысилась на 0,5 п.п. В Японии безработица в марте выросла лишь на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексике - снизилась на 0,3 п.п. (до 3,3%).



В Германии безработица в позапрошлом месяце составила 3,5% (3,4% в феврале), во Франции - подскочила до 8,4% с 7,9%, в Италии упала до 8,4% с 9,3%.



Предварительные данные за апрель указывают на рост безработицы в Германии на 0,8 п.п., в Бельгии - на 0,6 п.п., а также на снижение в Норвегии - на 0,6 п.п.



Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.



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