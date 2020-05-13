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Транзит сжиженного газа через Украину упал на 30%

13.05.20 14:50 , enkorr
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Транзит сжиженного углеводородного газа (СУГ) через Украину за четыре месяца 2020 г. сократился на 28,5%, до 207 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (229,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит по железной дороге снизился на 26%, до 169,93 тыс. т. Через морские перевалки он сократился на 38,5%, до 36,95 тыс. т, из-за прекращения поставок казахского ресурса.

Свыше 95% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-апреле 2020 г. его транзит сократился на 26%, до 198 тыс. т.

Из них 37 тыс. т поставлено в порты — Измаил (34 тыс. т) и Рени (3 тыс. т) — для дальнейшей перевалки в Румынию. По сравнению январем-апрелем 2019 г., транзит российского СУГ через порты снизился на 26%.

Остальные 161 тыс. т российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 111 тыс. т — направлен в Польшу, еще 32 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию и Молдову.

Транзит белорусского СУГ в январе-апреле составил 7,7 тыс. т, поставки казахского ресурса практически не осуществлялись.

МинПром

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