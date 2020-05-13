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Веерных отключений в Украине не будет

13.05.20 14:15 , РБК Украина
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Правительство не допустит веерных отключений, а также обеспечит работу АЭС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Глава Кабмина отметил, что правительство утвердило антикризисный план в сфере энергетики.

"Это очень важно, и это предусматривает энергетический баланс страны. Мы разработали и утвердили антикризисный план в сфере энергетики. Перед нами стоят две задачи. Первое - тактические шаги для стабилизации ситуации в краткосрочной перспективе. Второе - это стратегические решения, которые позволят сформировать нормальную систему работы, где будут учтены интересы потребителей, энергетиков и предпринимателей", - заявил он.

Он добавил, что вчера профильный комитет по энергетике поддержал его.

Напомним, вчера Д.Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд грн в год.

МинПром

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