Рада продлила налоговые льготы на время карантина Парламент одобрил во втором чтении законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает РБК-Украина.



За документ проголосовали 333 парламентария.



В частности, ко второму чтению в закон были внесены следующие изменения:



до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)



помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором



предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.



Кроме того, в законе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой и продолжили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.



Также документом предусмотрено освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков.



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