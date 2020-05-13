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Рада продлила налоговые льготы на время карантина

13.05.20 13:51 , РБК Украина
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Парламент одобрил во втором чтении законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает РБК-Украина.

За документ проголосовали 333 парламентария.

В частности, ко второму чтению в закон были внесены следующие изменения:

до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)

помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором

предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

Кроме того, в законе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой и продолжили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Также документом предусмотрено освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков.

МинПром

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