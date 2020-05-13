Северодонецкий Азот возобновил производство углекислоты На Северодонецком объединении "Азот" восстановлен выпуск жидкой углекислоты в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



"Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволят производить и отгружать потребителям около 1500 тонн товарной продукции в месяц. Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции и это увеличивает маржинальность бизнеса, мы это делаем. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы предложили потребителям действительно качественный продукт", – отметил председатель правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" Леонид Бугаев на совещании в Союзе химиков Украины.



Как сообщается, Северодонецкий "Азот" производит углекислоту согласно стандарту ДСТУ 4817:2007.



Жидкий диоксид углерода применяют в пищевой промышленности при производстве сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, для изготовления газированных напитков.



Также продукт используется при сварке в качестве защитного газа, как хладагент в химической промышленности, в системах пожаротушения, в медицинской и фармацевтической отраслях.



Переработка газообразного диоксида углерода в жидкую углекислоту стала возможной после восстановления на предприятии полного производственного цикла и начала выпуска собственного аммиака.



Также сообщается, что в конце марта на предприятии также возобновлен выпуск промышленных газов: аргона, азота и кислорода медицинского качества.



Основным направлением работы Северодонецкого "Азота" является производство минеральных азотных удобрений. Предприятие включает в себя цехи производства аммиака 1-А (мощность – 1700 т/сутки) и 1-Б (1360 т/сутки), цех производства мочевины (карбамида) (1200 т/сутки), цех производства азотной кислоты (1440 т/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 т/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.



В 2019 году предприятие выпустило 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений. В том числе аммиачной селитры – 371,66 тыс. тонн, аммиака водного технического – 1,65 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) – 10,78 тыс. тонн. Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.



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