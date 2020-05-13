Нафтогаз останется без исполнительного директора Исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook чиновника.



По словам Ю.Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена. "…И это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации. когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордную прибыль на фоне убытков остального Нафтогаза..." - отметил Ю.Витренко.



Ю.Витренко в "Нафтогазе" отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским "Газпромом" и координирует работу по разработке и систематического обновления макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.



Команда Ю.Витренко добилась победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в транзитном споре. Выполняя его решение, российская компания выплатила Украине почти 3 млрд долл., в декабре 2019 года был подписан новый контракт на транзит сроком на пять лет. Контракт был заключен по европейским правилам, с принципом "бери или плати" и соответственно, с минимально гарантированным доходом 7,2 млрд долл.



МинПром



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