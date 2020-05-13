В 2020 году Украина намерена получить помощи на 10 млрд долл. Украина рассчитывает на 10 млрд долл. финансовой поддержки от разных финансовых институций в 2020 году,сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Все эти средства... Их объем в этом году превышает 10 млрд долл. финансовой поддержки от разных финансовых институций, международных финансовых организаций - МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом", - сказал он в ходе "часа вопросов" к правительству в парламенте в среду.



При этом Д.Шмыгаль отметил, что чаще всего выделение финансов зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.



"Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять", - добавил Д.Шмыгаль.



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