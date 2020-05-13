Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Не все промышленники Европы согласны с квотами на импорт стали

13.05.20 12:02 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Сообщение Европейской комиссии о намерении откорректировать квоты на импорт стальной продукции в ЕС, начиная с июля текущего года, вызвало появление ряда обращений от региональных промышленных ассоциаций.

В частности, ассоциация производителей труб ESTA в целом поддержала предложение Eurofer об уменьшении квот, но не настолько радикально.

Если Eurofer выступает за сокращение всех лимитов на 75%, то трубники рекомендуют ввести дифференцированный подход. Так, например, квоту на импорт сварных труб для автомобилестроения на вторую половину 2020 г. предлагается снизить на 10%, а бесшовных труб нефтегазового сортамента — на 50%.

По оценкам ESTA, в настоящее время европейские производители стальных труб испытывают 45-50%-е снижение заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Итальянская ассоциация Assofermet, между тем, выступает за еще более либеральный подход. Она вообще рекомендует не пересматривать квоты, так как в третьем квартале ожидает рост потребления стальной продукции, который будет сложно удовлетворить без импортных поставок.

Кроме того, она предлагает оставить в силе 30%-й лимит доли отдельных стран в общем объеме импорта, а также отказаться от квартальных квот в пользу единой годовой. Как отмечает Assofermet, нынешняя система приводит к сильной неритмичности поставок, львиная доля которых поступает из-за рубежа в начале каждого квартала.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:42
Нафтогаз останется без исполнительного директора
12:22
В 2020 году Украина намерена получить помощи на 10 млрд долл.
11:49
Fitch Solutions ожидает избытка предложения на рынке цветных металлов
11:23
За время карантина в Украине без работы остались почти 200 тыс. человек
11:05
Автоперевозчики требуют от Кабмина возобновить сообщение между городами
10:50
Шмыгаль заявил о создании программы по поддержке промышленности
10:33
Украинцам запретят въезжать в Беларусь по внутренним паспортам
10:24
Posco снизит выпуск проката на 30%
10:14
ЕБРР прогнозирует падение украинской экономики на 4,5%
10:03
Tata Steel может создать в Европе два подразделения
09:53
Бизнес оставит часть сотрудников на удаленке после окончания карантина
09:37
Минсоцполитики предлагает перейти на накопительную пенсионную систему
09:06
Нефть дешевеет на угрозах второй волны коронавируса
08:56
Таиланд решил не вводить пошлины на г/к прокат
08:04
Бензин и дизтопливо с начала года подешевели на 20%
12.05.20
18:02
Шмыгаль хочет для Украины промышленный безвиз с ЕС
17:32
Украинские шахты будут модернизировать с помощью Германии
17:16
Украина потеряла 5 млрд грн на импорте электроэнергии
16:56
Падение ВВП Украины в первом квартале составило 1,2%
16:35
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения добычи
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!