Не все промышленники Европы согласны с квотами на импорт стали Сообщение Европейской комиссии о намерении откорректировать квоты на импорт стальной продукции в ЕС, начиная с июля текущего года, вызвало появление ряда обращений от региональных промышленных ассоциаций.



В частности, ассоциация производителей труб ESTA в целом поддержала предложение Eurofer об уменьшении квот, но не настолько радикально.



Если Eurofer выступает за сокращение всех лимитов на 75%, то трубники рекомендуют ввести дифференцированный подход. Так, например, квоту на импорт сварных труб для автомобилестроения на вторую половину 2020 г. предлагается снизить на 10%, а бесшовных труб нефтегазового сортамента — на 50%.



По оценкам ESTA, в настоящее время европейские производители стальных труб испытывают 45-50%-е снижение заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Итальянская ассоциация Assofermet, между тем, выступает за еще более либеральный подход. Она вообще рекомендует не пересматривать квоты, так как в третьем квартале ожидает рост потребления стальной продукции, который будет сложно удовлетворить без импортных поставок.



Кроме того, она предлагает оставить в силе 30%-й лимит доли отдельных стран в общем объеме импорта, а также отказаться от квартальных квот в пользу единой годовой. Как отмечает Assofermet, нынешняя система приводит к сильной неритмичности поставок, львиная доля которых поступает из-за рубежа в начале каждого квартала.



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