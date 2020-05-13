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Fitch Solutions ожидает избытка предложения на рынке цветных металлов

13.05.20 11:49 , Металлоснабжение с сбыт
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По оценкам компании Fitch Solutions, в текущем году снижение спроса на базовые цветные металлы вследствие экономического кризиса и эпидемии коронавируса будет более значительным, чем спад их производства из-за остановки рудников и плавильных заводов. Поэтому баланс на этих рынках сместится в сторону избытка.

В частности, аналитики Fitch предсказывают для меди снижение глобального спроса на 1,1% по сравнению с 2019 г. Причем в Китае и США, двух крупнейших потребителях, спад составит соответственно 1,5 и 4,5%. В то же время, производство вырастет на 0,6%, что в итоге даст избыток предложения в 344 тыс. т. В 2019 г. баланс был сведен с дефицитом в 63 тыс. т.

Похожие данные указывает в своем прогнозе чилийская ассоциация горнодобывающих компаний Sonami. По ее оценкам, производство меди в 2020 г. снизится на 3% по сравнению с прошлым годом, но потребление сократится в еще большей степени.

В 2021 г., как считают в Fitch, избыток на рынке меди сократится до 162 тыс. т, а в 2022 г. рынок снова вернется в состояние дефицита.

В отношении алюминия Fitch Solutions прогнозирует сужение спроса на 2% по сравнению с 2019 г. При этом Китай, США и Индия уменьшат потребление этого металла соответственно на 2; 5 и 8%. С учетом ожидаемого роста производства на 1,2% это приведет к возникновению избытка предложения в размере 3 млн. т со снижением до 2,5 млн. т в 2021 г.

Для никеля Fitch Solutions предсказывает сокращение производства на 0,3% и спроса на 4,6%. Но в целом это даст лишь 38 тыс. т избытка предложения в текущем году и сбалансированный рынок в следующем.

МинПром

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