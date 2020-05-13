За время карантина в Украине без работы остались почти 200 тыс. человек

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тыс. чел. - до 486 тыс. чел., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Д.Шмыгаль в Верховной Раде во время "часа вопросов" к правительству, добавив, что еженедельно этот показатель растет.
По его словам, строительство инфраструктурных объектов в стране позволит создать новые рабочие места.
"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он, выступая на "часе правительства" в Верховной Раде.