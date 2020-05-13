Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

За время карантина в Украине без работы остались почти 200 тыс. человек

13.05.20 11:23 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тыс. чел. - до 486 тыс. чел., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Д.Шмыгаль в Верховной Раде во время "часа вопросов" к правительству, добавив, что еженедельно этот показатель растет.

По его словам, строительство инфраструктурных объектов в стране позволит создать новые рабочие места.

Также сегодня премьер анонсировал запуск программы поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он, выступая на "часе правительства" в Верховной Раде.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:05
Автоперевозчики требуют от Кабмина возобновить сообщение между городами
10:50
Шмыгаль заявил о создании программы по поддержке промышленности
10:33
Украинцам запретят въезжать в Беларусь по внутренним паспортам
10:24
Posco снизит выпуск проката на 30%
10:14
ЕБРР прогнозирует падение украинской экономики на 4,5%
10:03
Tata Steel может создать в Европе два подразделения
09:53
Бизнес оставит часть сотрудников на удаленке после окончания карантина
09:37
Минсоцполитики предлагает перейти на накопительную пенсионную систему
09:06
Нефть дешевеет на угрозах второй волны коронавируса
08:56
Таиланд решил не вводить пошлины на г/к прокат
08:04
Бензин и дизтопливо с начала года подешевели на 20%
12.05.20
18:02
Шмыгаль хочет для Украины промышленный безвиз с ЕС
17:32
Украинские шахты будут модернизировать с помощью Германии
17:16
Украина потеряла 5 млрд грн на импорте электроэнергии
16:56
Падение ВВП Украины в первом квартале составило 1,2%
16:35
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения добычи
16:15
За всемирной нефтяной войной может начаться газовая
16:00
Почти 7 тысяч компаний просят у государства помощи в период карантина
15:44
MEPS прогнозирует снижение мировой выплавки стали в 2020 году
15:41
Дефицит внешней торговли уменьшился в 3,5 раза
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!