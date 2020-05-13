Шмыгаль заявил о создании программы по поддержке промышленности

Кабинет министров планирует запустить программу поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он, выступая на "часе правительства" в Верховной Раде в среду, 13 мая.
"Сегодня украинская промышленность производит почти 16% ВВП, однако потенциал этой отрасли гораздо больше. Для восстановления и усиления перспективных направлений этой отрасли наша главная задача заключается в создании четких и понятных правил игры для всех участников", - отметил И.Петрашко.