Posco снизит выпуск проката на 30% Ведущая корейская металлургическая корпорация Posco приняла решение о сокращении производства стальной продукции — впервые с 2008 г. Причиной снижение выпуска названо сужение спроса на листовой прокат в стране.



В отличие от ряда других компаний Posco не будет останавливать доменные печи, хотя и снизит их загрузку. Весьма удачно компания в начале текущего года остановила на капитальный ремонт ДП № 3 на комбинате Gwangyang. Сейчас рассматривается возможность перенесения ее запуска с конца мая на август или сентябрь.



Всего Posco намерена уменьшить производство стали в мае на 980 тыс. т, что соответствует около 30% от ее среднемесячного производства. Это будет осуществлено посредством снижения уровня загрузки станов горячей прокатки на комбинатах Gwangyang и Pohang. Также сократится выпуск холоднокатаного проката.



Основные сокращения придутся на Gwangyang, где в мае выпуск стальной продукции уменьшится на 800 тыс. т. Именно на этом комбинате выпускается, главным образом, листовой прокат для автомобилестроения.



В первом квартале 2020 г. производство автомобилей в Южной Корее упало на 15% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а по итогам второго квартала ожидается 20%-ный спад. На автомобилестроение приходится около 30% потребления стальной продукции в Южной Корее. Кроме того, в последнее время значительно упал спрос на толстый лист для судостроения.



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