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Минсоцполитики предлагает перейти на накопительную пенсионную систему

13.05.20 09:37
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Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула необходимость введения накопительной системы с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель. Об этом чиновник сказала на встрече по вопросам накопительной системы пенсионного страхования, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует. Поэтому нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель. Дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости. Достичь успеха можно только в рамках тесного диалога между государством и сторонами работников и работодателей, мы должны найти баланс интересов", — сказала Лазебная.

По ее словам, должна быть выстроена комплексная программа с четким алгоритмом действий для достойного пенсионного обеспечения граждан Украины.

Отмечается, что на встрече стороны пришли к согласию по вопросам стратегического подхода к решению проблемы повышения соотношения размера пенсии к получаемой заработной платы в будущем путем введения обязательной накопительной системы.

Кроме того, договорились проработать все предложения в рамках рабочей группы при комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

МинПром

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