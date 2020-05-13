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Tata Steel может создать в Европе два подразделения

13.05.20 10:03 Металлоснабжение и сбыт
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По данным нидерландской прессы, индийская металлургическая группа Tata Steel может разделить свои европейские активы на два полностью обособленных подразделения — британское и нидерландское.

Это связано с тем, что в конце апреля Tata Steel обратилась к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении финансовой помощи в размере 500 млн ф.ст. (565 млн евро) для своего британского металлургического комбината Port Talbot. Разделение активов при этом может оказаться необходимым, чтобы средства британских налогоплательщиков не пошли на поддержку промышленности Нидерландов.

Как сообщает нидерландская газета Volkskrant, в руководстве Tata Steel рассматривается возможность такого разделения и даже банкротства британской части, которая особенно сильно пострадала от экономического кризиса.

В то же время нидерландский меткомбинат Ijmuiden, принадлежащий Tata Steel, находится в лучшем состоянии. В апреле он сократил производство на 20%, в основном, из-за спада в европейском автомобилестроении, но, как считается, не нуждается в государственной поддержке.

Объединение британских и нидерландских металлургических комбинатов произошло в начале 2000-х гг. в процессе слияния компаний Hoogovens и British Steel. В 2007 г. объединенная компания Corus была приобретена Tata Steel.

МинПром

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