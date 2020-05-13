Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефть дешевеет на угрозах второй волны коронавируса

13.05.20 09:06
печать
размер текста:

Цены на нефть снижаются в среду из-за опасений о возможной второй волне коронавируса в странах, которые начинают снимать ограничения, а также данных, указавших на рост запасов в США, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57% до 29,51 долл. к 7:47 по киевскому времени, на WTI - на 0,7% до 25,6 долл. за баррель.

"В то время как рынок чувствует себя более комфортно со стороны предложения, со стороны спроса фокус будет продолжать вращаться вокруг рисков ослабления ограничений", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по рынкам в AxiCorp.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи во вторник сказал Конгрессу, что ослабление ограничений может вызвать новую вспышку заболевания, которое уже унесло жизни 80.000 американцев и нанесло серьезный ущерб крупнейшей экономике мира.

Новые вспышки коронавируса были зафиксированы в Южной Корее и Китае.

Кабинет министров Саудовской Аравии призвал страны ОПЕК+ еще больше сократить добычу нефти для восстановления баланса на мировых рынках, сообщило в среду государственное информационное агентство страны.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 7,6 миллиона баррелей до 526,2 миллиона за неделю, завершившуюся 8 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 4,1 миллиона баррелей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:03
Tata Steel может создать в Европе два подразделения
09:53
Бизнес оставит часть сотрудников на удаленке после окончания карантина
09:37
Минсоцполитики предлагает перейти на накопительную пенсионную систему
08:56
Таиланд решил не вводить пошлины на г/к прокат
08:04
Бензин и дизтопливо с начала года подешевели на 20%
12.05.20
18:02
Шмыгаль хочет для Украины промышленный безвиз с ЕС
17:32
Украинские шахты будут модернизировать с помощью Германии
17:16
Украина потеряла 5 млрд грн на импорте электроэнергии
16:56
Падение ВВП Украины в первом квартале составило 1,2%
16:35
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения добычи
16:15
За всемирной нефтяной войной может начаться газовая
16:00
Почти 7 тысяч компаний просят у государства помощи в период карантина
15:44
MEPS прогнозирует снижение мировой выплавки стали в 2020 году
15:41
Дефицит внешней торговли уменьшился в 3,5 раза
15:20
Зеленский думает о следующих шагах по смягчению карантина
15:09
НБУ прогнозирует плохие результаты банковского сектора
14:45
Южнокорейская Posco сосредоточится на выпуске продукции премиум-класса
14:34
На предприятиях чермета Украины зарплата в марте выросла на 22%
14:22
УПЭ прогнозирует снижение цен на чугун и лом в мае
13:43
Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на э/э – мнение
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!