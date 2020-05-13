Нефть дешевеет на угрозах второй волны коронавируса Цены на нефть снижаются в среду из-за опасений о возможной второй волне коронавируса в странах, которые начинают снимать ограничения, а также данных, указавших на рост запасов в США, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57% до 29,51 долл. к 7:47 по киевскому времени, на WTI - на 0,7% до 25,6 долл. за баррель.



"В то время как рынок чувствует себя более комфортно со стороны предложения, со стороны спроса фокус будет продолжать вращаться вокруг рисков ослабления ограничений", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по рынкам в AxiCorp.



Главный инфекционист США Энтони Фаучи во вторник сказал Конгрессу, что ослабление ограничений может вызвать новую вспышку заболевания, которое уже унесло жизни 80.000 американцев и нанесло серьезный ущерб крупнейшей экономике мира.



Новые вспышки коронавируса были зафиксированы в Южной Корее и Китае.



Кабинет министров Саудовской Аравии призвал страны ОПЕК+ еще больше сократить добычу нефти для восстановления баланса на мировых рынках, сообщило в среду государственное информационное агентство страны.



По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 7,6 миллиона баррелей до 526,2 миллиона за неделю, завершившуюся 8 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 4,1 миллиона баррелей.



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