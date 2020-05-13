Бензин и дизтопливо с начала года подешевели на 20% В апреле 2020 года цена на дизельное топливо и бензин марки А-95 на автозаправочных станциях (АЗС) снизилась на 2 гривны в то время, как цены на бензин в Украине могут упасть до 16 гривен за литр, а на дизтопливо — до 14 гривен. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.



"В течение апреля 2020 года АМКУ зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривен за литр. Благодаря этому средняя стоимость одного литра 95-го бензина с начала года потеряла 5,33 гривны/литр, или 19,5%, а дизтопливо подешевело на 5,41 гривен/литр (-20,2%)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по состоянию на 8 мая, стоимость бензина А-95 на АЗС составляла от 17,45 гривен/литр до 25,99 гривен/литр, на дизтопливо от 16,7 гривен/литр до 24,99 гривен/литр.



"Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - подытожил председатель АМКУ Юрий Терентьев.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



