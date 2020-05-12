Шмыгаль хочет для Украины промышленный безвиз с ЕС Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил перед Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос относительно получения Украиной промышленного безвиза с ЕС и присоединения к Партнерству расширенных возможностей НАТО (EOP).

minprom.ua

Об этом шла речь во время видеоконференции глав правительств, сообщает пресс-служба украинского премьер-министра.



"Денис Шмыгаль поднял вопрос относительно возможности получения промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО (EOP)", - говорится в сообщении.



Премьер-министр также заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.



"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - сказал Д.Шмыгаль.



МинПром



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