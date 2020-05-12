Украина потеряла 5 млрд грн на импорте электроэнергии Импорт электроэнергии из России и Беларуси, разрешенный с сентября прошлого года, стоил Украине 5 млрд грн, а также 1,5 млн тонн отечественного угля, которое осталось невостребованным.



Об этом сказала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в телеэфире, сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.



"С сентября прошлого года, благодаря принятию решения об изменениях в законодательство, а именно в закон «О рынке электрической энергии», было разрешено покупать эту (российскую и белорусскую, - ред.) электрическую энергию по двусторонним договорам. Чего нам это стоило? Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн отечественного угля, нам это стоило 5 млрд гривень, которые были направлены на нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям", - отметила О.Буславец.



По ее словам, условия импорта не были паритетными и справедливыми для нашей генерации.



"Ведь из этих стран импорт электроэнергии в Украину был разрешен, а для нашей генерации - рынки сбыта и возможности экспорта – закрыты. То есть, на фоне того, что уже с IV квартала прошлого года происходило снижение потребления промышленностью и возник профицит собственной генерации, мы импортировали электрическую энергию. Что мы имеем на сегодняшний день: перегруженные углем склады, вследствие этого, вы наверняка знаете, что 95% шахт у нас остановлены, потому что на сегодняшний день уголь невостребован", - подчеркнула О.Буславец.



Она напомнила, что на рынке также возникли многомиллиардные долги.



"Назову лишь несколько цифр: поставщики и потребители электроэнергии задолжали более 5 млрд гривень нашему системному оператору "Укрэнерго". "Укрэнерго" 13 млрд грн должен "Гарантированному покупателю", который в свою очередь 5 млрд грн задолжал государственной компании "Энергоатом". "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, которое согласно закону обязано осуществлять общегосударственную обязанность - выкупать всю "зеленую" энергию и платить за нее, а также выкупать 85% атомной генерации, чтобы поставлять ее по льготному тарифу, установленному на электрическую энергию для населения с целью покрытия этого всеобщего долга", - рассказала глава министерства.



МинПром



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