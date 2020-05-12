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Падение ВВП Украины в первом квартале составило 1,2%

12.05.20 16:56 , Бизнес Цензор
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оцениваем падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года в 1,2% по сравнению с ростом на 2,9% за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности за март, который обнародован на сайте министерства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в документе, таким образом падение экономики в январе-марте оказалось больше прогнозируемых 0,9%. При этом снижение ВВП в январе-феврале 2020 года оценено в 0,2%, а в январе – в 0,5%.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы.

Международный валютный фонд в своем обновленном прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

МинПром

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