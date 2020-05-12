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Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения добычи

12.05.20 16:35 , Интерфакс
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Цены на нефть уверенно поднимаются во вторник на сообщениях о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 по московскому времени составляет 30,50 долл. за баррель, что на 0,87 долл. (2,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами.

Представитель Министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

"Этот шаг Саудовской Аравии стал еще одним фактором, поддерживающим рост нефтяного рынка", - отмечают аналитики OCBC.

Как отмечает S&P Global Platts, все больше стран в последние недели начали смягчать карантинные меры, что может поддержать постепенное восстановление спроса на нефтепродукты.

При этом агентство отмечает, что нефтеперерабатывающие компании будут внимательно следить за динамикой спроса и предложения, планируя ежедневный объем производства.

Помимо этого, аналитики все еще обеспокоены способностью производителей поддерживать сокращение добычи.

"Производители готовы нарастить добычу, как только восстановятся цены... Хотя спрос, по всей видимости, восстанавливается, есть сомнения относительно временных рамок", - считают аналитики ANZ.

Они отмечают, что в США объем реализации топлива ритейлерами вырос только на 7% на неделе, завершившейся 2 мая. В Европе сохранение части ограничительных мер продолжает влиять на спрос.

МинПром

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