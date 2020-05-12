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Почти 7 тысяч компаний просят у государства помощи в период карантина

12.05.20 16:00
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Заявки на получение от государства финансовой помощи для выплат зарплаты наемных работникам в период карантина с 4 по 12 мая подали 6873 компаний и предприятий. Об этом во вторник, 12 мая, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Положительные решения приняты по 1715 заявкам, по ним получат выплаты 25 777 работников. Еще 3339 обращений продолжают рассматриваться. При этом прием заявок активно продолжается.

"Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице за получением такой помощи обратились почти 7 тыс. работодателей. С каждым днем ​​эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений", - отметил министр Игорь Петрашко.

По его словам, принятая правительством программа выплат нацелена ​​на сохранение рабочих мест и предусматривает финансирование в сумме 4,7 млрд грн. "Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств", - отметил министр.

МинПром

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