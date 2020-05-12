За всемирной нефтяной войной может начаться газовая

Крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа может вскоре столкнуться с серьезным выбором: снизить добычу или разжечь битву за долю рынка, которая, как и на рынке нефти, потенциально может превратить газ цены отрицательные.
Ее может развязать Катар, являющийся главным мировым поставщиком СПГ, из-за снижения стоимости природного газа на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Катар начал в феврале перенаправлять грузы СПГ из Азии, где коронавирус мешал продажам, и отправлять их вместо этого в северо-западную Европу. Это ненадолго решило проблему, поскольку пандемия вскоре охватила крупнейшие экономики Европы и заставила Катар изо всех сил искать места для хранения непроданных грузов.
Если Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство. В обозримом будущем цены на газ и вовсе могут стать отрицательными, как это уже происходило с нефтью в апреле 2020 года, предупреждает Bloomberg.
Отрицательные цены на газ будут особенно разрушительными для операторов США, которые только недавно начали добычу и все еще обременены большими расходами.
Цены ниже нуля могут также вызвать задержки для любых проектов по сжижению, которые еще не обеспечат финансирование. СПГ - это газ, охлажденный до жидкости, который производители могут затем экспортировать в отдаленные места назначения без необходимости прокладки трубопроводов.
Производители в США имеют более высокие затраты, чем Катар, и, вероятно, сократят выпуск после того, как клиенты отменили несколько поставок в июне. Норвегия и Россия уже сократили экспорт газа в Европу.
"Следующим шагом для Катара будет сокращение производства, - считает эксперт по энергетике из Гарварда. - У него не будет другого выбора".
Агентство отмечает, что после восстановления спроса на газ в Азии компании Qatar Petroleum больше не нужно будет перенаправлять СПГ в Европу. Но процесс может занять много месяцев.
Но даже потом риски не исчезнут. Переизбыток предложения на мировом рынке СПГ может сохраниться до 2025 года (прогноз Международного газового союза).