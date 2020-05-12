MEPS прогнозирует снижение мировой выплавки стали в 2020 году По прогнозам MEPS, мировое производство стали сократится в 2020 году на 75 миллионов тонн до 1,8 миллиарда тонн.



В Европе распространение Covid-19 и существенное экономическое сокращение отражаются в статистике производства стали в регионе. Производство стали в ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2020 года. В апреле / июне прогнозируется сокращение почти на 30 процентов. Объем производства в этот период прогнозируется чуть более 30 миллионов тонн. Этот трехмесячный итог будет ниже показателя, зафиксированного в первом квартале 2009 года - нижней точке Великой рецессии.



Северная Америка отстает от Европы по срокам воздействия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС было зафиксировано двузначное процентное сокращение, производство стали в Северной Америке сократилось только на 3,6 процента в период с января по март. Тем не менее, MEPS прогнозирует сокращение более чем на 20 процентов в годовом исчислении во втором квартале 2020 года.



Производство стали в Китае оставалось высоким в первые месяцы этого года. Объем производства увеличился на 1,3 процента в первом квартале по сравнению с соответствующим периодом в 2019 году. Прогнозируется, что годовой объем производства почти в 1 миллиард тонн в 2020 году незначительно сократится по сравнению с показателем предыдущего года.



Распространенность инфекций, вызванных коронавирусом, и последующие меры локализации были различными в странах Восточной и Южной Азии. Тем не менее, местный спрос на сталь существенно пострадал. Кроме того, экспорт стали и металлоемких товаров сокращается. Следовательно, сокращается производство в основных сталелитейных странах Японии, Южной Корее, Тайване и Индии.



Напомним, мировое производство стали в 2019 году достигло 1 миллиарда 869,9 миллионов тонн, что на 3,4% больше, чем в 2018 году.



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