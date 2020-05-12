Дефицит внешней торговли уменьшился в 3,5 раза По итогам января-апреля 2020 года экспорт украинских товаров сократился на 1,5%, тогда как импорт упал на 9,5%, вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось в 3,5 раза: до 599 млн долл. с 2,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.



Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.



"Металлургия является наиболее проблемной сферой. С начала года экспорт товаров 72 и 73 группы упал на 538,5 млн долл. Эта цифра больше, чем сумма, на которую сократился экспорт в целом. И эта же отрасль тянет вниз не только экспорт, а и промышленность", – отметил Т. Качка.



Замминистра напомнил, что глобальный рынок металлургии начал падать еще после введения пошлин со стороны США, а сейчас спрос на металл падает из-за пандемии и остановки производств-потребителей.



Торговый представитель подчеркнул важность защиты рынков сбыта в таких условиях и если ЕС пока воздерживается от ограничения украинского экспорта, то Турция приняла решение с 21 апреля увеличить пошлины на металлургическую продукцию.



По словам замминистра, это не только ставит под сомнение возможность дальнейшего ведения переговоров о свободной торговле, но и может стать основой для проведения расследования о дискриминационных и недружественных действиях властей Турции по отношению к законным правам и интересов украинских производителей.



"Защищая свой рынок, министерство ведет несколько расследований по металлургической продукции, одно из которых будет завершено уже в ближайшие дни. Количество таких расследований будет только расти до тех пор пока не будет найден новый глобальный баланс на рынке стали. И найти его будет очень нелегко", – добавил Т.Качка.



МинПром

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