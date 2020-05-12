Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Дефицит внешней торговли уменьшился в 3,5 раза

12.05.20 15:41 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

По итогам января-апреля 2020 года экспорт украинских товаров сократился на 1,5%, тогда как импорт упал на 9,5%, вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось в 3,5 раза: до 599 млн долл. с 2,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Металлургия является наиболее проблемной сферой. С начала года экспорт товаров 72 и 73 группы упал на 538,5 млн долл. Эта цифра больше, чем сумма, на которую сократился экспорт в целом. И эта же отрасль тянет вниз не только экспорт, а и промышленность", – отметил Т. Качка.

Замминистра напомнил, что глобальный рынок металлургии начал падать еще после введения пошлин со стороны США, а сейчас спрос на металл падает из-за пандемии и остановки производств-потребителей.

Торговый представитель подчеркнул важность защиты рынков сбыта в таких условиях и если ЕС пока воздерживается от ограничения украинского экспорта, то Турция приняла решение с 21 апреля увеличить пошлины на металлургическую продукцию.

По словам замминистра, это не только ставит под сомнение возможность дальнейшего ведения переговоров о свободной торговле, но и может стать основой для проведения расследования о дискриминационных и недружественных действиях властей Турции по отношению к законным правам и интересов украинских производителей.

"Защищая свой рынок, министерство ведет несколько расследований по металлургической продукции, одно из которых будет завершено уже в ближайшие дни. Количество таких расследований будет только расти до тех пор пока не будет найден новый глобальный баланс на рынке стали. И найти его будет очень нелегко", – добавил Т.Качка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:16
Украина потеряла 5 млрд грн на импорте электроэнергии
16:56
Падение ВВП Украины в первом квартале составило 1,2%
16:35
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения добычи
16:15
За всемирной нефтяной войной может начаться газовая
16:00
Почти 7 тысяч компаний просят у государства помощи в период карантина
15:44
MEPS прогнозирует снижение мировой выплавки стали в 2020 году
15:20
Зеленский думает о следующих шагах по смягчению карантина
15:09
НБУ прогнозирует плохие результаты банковского сектора
14:45
Южнокорейская Posco сосредоточится на выпуске продукции премиум-класса
14:34
На предприятиях чермета Украины зарплата в марте выросла на 22%
14:22
УПЭ прогнозирует снижение цен на чугун и лом в мае
13:43
Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на э/э – мнение
13:38
Thyssenkrupp оценил потери от пандемии в 1 млрд евро
13:19
Outokumpu прогнозирует снижение отгрузок нержавейки на 10-20%
12:59
Украина закачала в хранилища свыше 17 млрд куб. м газа
12:44
Карантин в Украине будет продлен после 22 мая
12:24
Крупнейший производитель лития из США хочет выкупить у китайцев рудник Greenbushes
12:07
Toyota ожидает падения выручки на 20% из-за пандемии коронавируса
11:44
Ровенская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
11:43
Одной только Финляндии нужны 15 тыс. украинских заробитчан
08.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!