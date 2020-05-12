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Зеленский думает о следующих шагах по смягчению карантина

12.05.20 15:20
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Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет думать о следующих шагах по смягчению карантина. Об этом на селекторном совещании во вторник, 12 мая, заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

На совещании также обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Напомним, по последним данным, в Украине менее 375 случаев COVID-19 за сутки, в то время, как в понедельник сообщалось о снижении числа новых случаев до 416. А в воскресенье было зафиксировано 522 новых случая.

МинПром

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