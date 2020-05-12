НБУ прогнозирует плохие результаты банковского сектора Национальный банк Украины прогнозирует резкое ухудшение финансового результата банковского сектора в 2020 году после высокой прибыльности на протяжении трех последних лет, преимущественно из-за снижения качества кредитов и отчислений на формирование резервов под них. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно майскому обзору банковского сектора, Нацбанк вместе с тем полагает, что благодаря проведенной в прошлые годы работе по повышению финустойчивости банков большинство из них смогут пройти этот кризис без привлечения дополнительного капитала.



Кроме того, регулятор предполагает, что до конца года условия работы банковского сектора существенно ухудшатся, в частности, карантинные ограничения и связанное с ними падение экономики временно сократят спрос на банковские услуги.



"Комиссионные доходы банков по сравнению с прошлогодними показателями, вероятно, снизятся. Спрос на инвестиционные кредиты упал и не восстановится до конца года. Зато спрос на кредиты на финансирование оборотного капитала будет оставаться постоянным и начнет расти на этапе восстановления экономики", – говорится в отчете.



Нацбанк подчеркнул, что для банков важно продолжить обеспечивать доступ к кредитным ресурсам качественным заемщикам, добавив, что ожидает сокращения стоимости кредитов, учитывая низкую инфляцию и снижение учетной ставки.



Согласно документу, прибыль банковской системы за март 2020 года составила всего 97 млн грн на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы, что в 43 раза ниже, чем за март 2019 года (4,21 млрд грн).



Вместе с тем прибыль банковского сектора в первом квартале этого года была на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,97 млрд грн, около 65% из которой сформировал государственный Приватбанк.



Нацбанк отметил, что количество убыточных банков за первый квартал 2020 года выросло с шести до 14, а их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн. Уточняется, что восемь из них были операционно-убыточными, а остальные понесли убытки из-за формирования резервов под активные операции.



Согласно данным регулятора, гривневые средства корпораций в банках за квартал 2020 года сократились на 6,4% из-за их снижения в марте на 7,4%. Наибольший отток при этом наблюдался в частных банках – на 10,6% и в Приватбанке – на 12,5%.



"Такая динамика объясняется замедлением хозяйственной деятельности предприятий и переводом гривневых средств в валюту. Объем валютных средств субъектов хозяйствования вырос на 2,4% в долларовом эквиваленте за квартал", – отметил Нацбанк.



Наиболее высокие квартальные темпы прироста валютных корпоративных средств зафиксированы в иностранных (21,1%) и частных банках (19,9%), а падение объемов – в банках с госкапиталом, в частности из-за выплаты налогов и сборов "Нафтогаза" в бюджет.



Отмечается, что гривневые вклады населения за квартал выросли на 4,4%, в том числе в банках с частным капиталом – на 9,2%, тогда как доля валютных средств практически не изменилась.



"Динамика квартала была неравномерной: валютные вложения и срочные гривневые депозиты физических лиц росли до первой декады марта, затем начался их отток", – уточнил регулятор.



МинПром



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