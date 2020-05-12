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Южнокорейская Posco сосредоточится на выпуске продукции премиум-класса

12.05.20 14:45 , Металлторг
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Как сообщает Korea Times, южнокорейская компания Posco считает высококачественную конструкционную сталелитейную продукцию новым источником дохода наряду с производством стали для автомобильной отрасли.

"Подразделения Posco Group сделают все возможное, чтобы разработать высококачественную стальную продукцию, отвечающую требованиям безопасности и окружающей среды для строительного рынка будущего", - сказал Жеонг Так, руководитель отдела маркетинга Posco, во время пресс-конференции в The Sharp Gallery в Сеуле.

В ноябре прошлого года Posco запустила марку конструкционной стали премиум-класса Innovilt, с учетом того, что ее клиенты решили повысить стандарт качества стальных изделий для строительства.

В настоящее время предлагаются шесть фирменных продуктов Innovilt, включая стальную навесную стену для наружной стены зданий, изготовленную NI Steel Co., и рифленую стальную панель для структурной устойчивости и эффективности строительства, разработанную ChungAmEnC Co.

Posco надеется, что продукция Innovilt укрепит ее доминирующее положение на внутреннем рынке строительной стали с совокупным годовым спросом на рынке в 22 млн тонн - из которых 10 млн тонн приходится на стальную арматуру и 12 млн тонн — на продукцию премиум-класса.

МинПром

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