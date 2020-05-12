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На предприятиях чермета Украины зарплата в марте выросла на 22%

12.05.20 14:34 , Металлургпром
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На предприятиях горно-металлургического комплекса за март 2020 года произошло увеличение среднего уровня зарплат в диапазоне 0,8-22%. Об этом свидетельствуют данные профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности.

Согласно данным, в марте средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 16997,2 грн, что на 0,8% выше уровня предыдущего месяца.

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в марте составил 17543,7 грн (101,4% к предыдущему месяцу).

На предприятиях черной металлургии – 19719,2 грн (122%), цветной металлургии – 10606,9 грн (100,9%), на трубных предприятиях – 13266,3 (102,2%).

По промышленности в марте средний уровень зарплаты составил 13044,2 грн (108,2% к предыдущему месяцу).

Напомним, что в апреле производство стали в Украине обвалилось на 27%, а за четыре месяца выплавка стали в Украине снизилась на 9,6% - до 6,731 млн тонн, чугуна - на 7,6% - до 6,507 млн тонн, выпуск готового металлопроката – на 4,8% - до 5,882 млн тонн.

МинПром

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