УПЭ прогнозирует снижение цен на чугун и лом в мае В апреле-начале мая котировки передельного чугуна на региональных рынках колебались в широком ценовом диапазоне, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



Специалисты отметили, что как и в начале карантина, импортеры продолжали настаивать на снижении стоимости сырья по причине проблем с реализацией плоского проката и отсутствия необходимости наращивать складские запасы. При этом трейдеры не спешили идти на уступки, аргументируя свою позицию низким предложением и отсутствием падения цен на металлолом. Ценовое противостояние между покупателями и продавцами привело к тому, что сделки заключались эпизодически. При этом предпочтение отдавалось бразильским поставщикам, которые имели возможность поставить небольшие партии материала в короткие сроки.



"В первую неделю мая цены на передельный чугун остались преимущественно неизменными, – отметил заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Юрий Добровольский. - Несмотря на падение цен на металлолом, производители чугуна не шли на уступки из-за очень низкой рентабельности производства материала. Большинство из них сократили загрузку доменных мощностей, что обусловило низкий уровень предложения на большинстве региональных площадок".



Учитывая напряженную ситуацию, сложившуюся на региональных рынках ценовая конъюнктура на конец первой недели мая следующая: Азия CIF 310 долл./тонну, Бразилия FOB 295 долл./тонну, СНГ FOB (без учета предложений Донецкого МК) 300 долл./тонну, США CIF 320 долл./тонну.



Согласно прогнозам Добровольского, в мае цены на чугун продолжат снижаться на всех без исключения региональных рынках. Производители не будут иметь шансов на удержание котировок в силу падающих цен на металлолом в Италии, Турции и отдельных штатах США, а также отсутствия спроса со стороны сталепроизводителей.



Помимо действия указанных факторов, негативное влияние на котировки чугуна окажет и сокращение себестоимости производства, обусловленное падением спотовых цен на железную руду и контрактной стоимости коксующегося угля. Как следствие, инициатива при ценообразовании будет находится в руках у импортеров. Прогнозируемый диапазон котировок в мае – 230-250 долл./тонну FOB.



На региональных рынках металлолома цены демонстрировали позитивный тренд. В первой половине апреля котировки на металлолом выросли ввиду необходимости пополнения запасов турецкими и южнокорейскими покупателями. Важным фактором роста котировок стало сокращение сбора металлолома на внутренних рынках США и ЕС. Однако пополнив запасы, металлурги снова ушли с рынка, оказывая существенное давление на цены. Несмотря на неблагоприятный спрос, поставщики отказывались идти на уступки, поскольку текущие цены были недостаточными для рентабельной торговли ломом и стимулирования низовых уровней ломозаготовки в своих странах. Как следствие, во второй половине месяца цены колебались в широком ценовом диапазоне.



Однако в начале мая ситуация ухудшилась и цены на все базовые виды металлолома снизились на всех региональных рынках. Причина падения – высокие запасы у импортеров в условиях слабого спроса на плоский и длинный прокат. Турецкие импортеры заключали небольшие сделки, при этом им удалось добиться снижения котировок на базовый вид HMS 1&2 (80:20) до 240-250 долл./тонну CIF.



Учитывая сложившуюся ситуацию на региональных рынках, ценовая конъюнктура на конец первой недели мая колебалась в диапазонах: ЕС/EU, HMS 1&2 (80:20) FOB 215-220 долл./тонну, Азия/Asia, HMS1, CIF 240-250 долл./тонну, Турция/Turkey, HMS1&2 (80:20), CIF 245-250 долл./тонну, Украина/Ukraine, FOB 200-205 долл./тонну.



Добровольский прогнозирует, что в мае снижение цен продолжится в связи с сохранением понижательного тренда в сегменте проката, а также приближающегося Рамадана, празднование которого традиционно обуславливает падение деловой активности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, давление на цены окажет и наличие у многих импортеров высоких запасов, сформированных в средине апреля.



Наличие довольно значительного количества негативных факторов не повлияет на падение цен, которое существенно замедлится, поскольку рентабельность заготовки металлолома в США и ЕС приблизится к нулевому уровню. Как следствие, многие заготовительные площадки попросту остановят свою деятельность до улучшения ситуации. Прогнозный диапазон цен на лом в мае – 230-250 долл./тонну CIF.



МинПром



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