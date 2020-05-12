Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на э/э – мнение Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на электроэнергию. Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал генеральный директор ПФК "Велта" Андрей Бродский.



"На всех мировых рынках цены на э/энергию падают, а в Украине тарифы растут. Соответственно, отечественные промышленные предприятия, которые являются самыми крупными плательщиками налогов, теряет конкурентоспособность", - сказал он.



По его словам, власти стран пытаются поддержать собственную индустрию, для промышленных инвесторов важны налогообложение, инфраструктура и дешевизна электроэнергии. В то же время в Украине государство постоянно занимается повышением стоимости электроэнергии.



Как отметил А.Бродский, доля электроэнергии в себестоимости продукции "Велты" составляет около 25%. "К сожалению, в прошлом году произошел резкий рост цен на электроэнергию для промышленности, соответственно мы потеряли на росте себестоимости. Мы надеялись, что в этом году этого не будет, но практика показывает, что тенденция продолжается", - констатировал он.



Кроме того, топ-менеджер подверг критике предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды заниматься майнингом криптовалют на атомных электростанциях вместо производство дешевой э/энергии для потребителей.



"Дешевая электроэнергия направляется на майнинг криптовалют, который у нас законодательно запрещен. И СБУ проводила следственные действия, в том числе и на атомных электростанциях, которые незаконно майнили криптовалюту. Теперь министерство предлагает это же узаконить?", - отмечает он.



Кроме того, А.Бродский призвал власти все-таки создать свободный рынок электроэнергии. "Необходимо дать свободу "Энергоатому", необходимо уравнять тарифы зеленой, тепловой и атомной энергетики. Рынок должен быть конкурентным, и государственная политика в плане ценообразования должна быть направлена на поддержку инвестиций, на создание новых рабочих мест на предприятиях, которые являются плательщиками налогов", - констатировал топ-менеджер.



ООО "ПКФ Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога.



С 2012 по 2019 гг. "Велта" добыла 1 млн тонн ильменита. Общее количество созданных рабочих мест - более 500. "Велта" является основателем исследовательского центра Velta RD Titan, где ведутся работы над созданием новых методов переработки титанового сырья.





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