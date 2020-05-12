Thyssenkrupp оценил потери от пандемии в 1 млрд евро Немецкий конгломерат Thyssenkrupp во вторник предупредил, что его операционные убытки в текущем финансовом квартале могут вырасти до 1 миллиарда евро из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.



"Полное влияние кризиса на наш бизнес пока невозможно предсказать. Но уже сейчас ясно, что экономические потрясения оставят очень глубокие следы", - сказала глава компании Мартина Мерц.



Thyssenkrupp сообщил, что привлек кредитную линию в размере 1 миллиарда евро от немецкого государственного банка KfW для поддержки бизнеса до конца сентября, когда, как ожидается, поступят деньги от продажи ее подразделения по производству лифтов.



Thyssenkrupp планирует закрыть или продать активы, чтобы остановить отток денежных средств. Компания сообщила, что получила предварительные предложения в отношении подразделения, строящего заводы удобрений и химикатов.



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