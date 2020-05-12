Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина закачала в хранилища свыше 17 млрд куб. м газа

12.05.20 12:59 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 10 мая 2020 года составляют 17,03 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-19 годов в 1,7-2 раза (на 7-8,5 млрд куб. м).

Согласно данным "Укртрансгаза", на 1 мая 2020 года нерезиденты в режиме "таможенный склад" в ПХГ имели 1,17 млрд куб. м газа, резиденты – 1,197 млрд куб. м.

В частности, на сегодня услугами ПХГ Украины пользуются компании из Австрии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.

При этом за четыре месяца текущего года доля иностранных трейдеров составляет четверть от общего объема закачанного газа в хранилища (0,551 млрд куб. м из 2,318 млрд куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:43
Украинская промышленность теряет конкурентоспособность из-за роста цен на э/э – мнение
13:38
Thyssenkrupp оценил потери от пандемии в 1 млрд евро
13:19
Outokumpu прогнозирует снижение отгрузок нержавейки на 10-20%
12:44
Карантин в Украине будет продлен после 22 мая
12:24
Крупнейший производитель лития из США хочет выкупить у китайцев рудник Greenbushes
12:07
Toyota ожидает падения выручки на 20% из-за пандемии коронавируса
11:44
Ровенская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
11:43
Одной только Финляндии нужны 15 тыс. украинских заробитчан
11:29
Метро и поезда начнут ходить не раньше середины лета
11:26
BHP начала продавать Baosteel руду за юани
11:16
Украине не грозит дефолт – Шмыгаль
11:03
Китай сохранил пошлины на бесшовные трубы
10:56
Китай снял повышенные пошлины с группы американских товаров
10:54
Польша получила последнее разрешение на газопровод Baltic Pipe
10:42
Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС
10:32
В Саудовской Аравии на фоне снижения добычи нефти в три раза повысили НДС
10:20
Высокие тарифы УЗ наносят ущерб украинской экономике
10:11
В Китае упал экспорт алюминия
09:30
AK Steel полностью закрывает завод Dearborn
09:29
В конце апреля выплавка стали на китайских заводах выросла до максимума за 7 месяцев
08.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!