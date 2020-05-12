Украина закачала в хранилища свыше 17 млрд куб. м газа Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 10 мая 2020 года составляют 17,03 млрд куб. м.



Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.



По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-19 годов в 1,7-2 раза (на 7-8,5 млрд куб. м).



Согласно данным "Укртрансгаза", на 1 мая 2020 года нерезиденты в режиме "таможенный склад" в ПХГ имели 1,17 млрд куб. м газа, резиденты – 1,197 млрд куб. м.



В частности, на сегодня услугами ПХГ Украины пользуются компании из Австрии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.



При этом за четыре месяца текущего года доля иностранных трейдеров составляет четверть от общего объема закачанного газа в хранилища (0,551 млрд куб. м из 2,318 млрд куб. м).



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).



МинПром



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