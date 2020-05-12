Крупнейший производитель лития из США хочет выкупить у китайцев рудник Greenbushes

Американская компания Albemarle, ведущий производитель лития в мире, сообщила, что заинтересована в выкупе всей или части доли своего партнера, китайской Tianqi, в литиевом руднике Greenbushes в Западной Австралии.
В настоящее время Albemarle принадлежит 49% этого предприятия, крупнейшего в мире поставщика лития из руды. Контрольный пакет находится в собственности Tianqi, но китайская компания недавно заявила о готовности продать часть активов, чтобы снизить сумму задолженности, достигшей 6 млрд долл.
Основные активы Albemarle сосредоточены в Чили, где литий добывают из рапы высохших соленых озер. Но упрочнение позиций в Австралии позволит американской компании улучшить доступ на ключевой китайский рынок.
Рынок лития в последние два года находится на спаде, так как спрос на этот металл со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей оказался ниже ожидаемого, а объем предложения стал сильно избыточным.
Сама Albemarle в конце прошлого года приостановила работу литиевого рудника Wodgina в Западной Австралии, а Tianqi в марте текущего года отложила на неопределенный срок ввод в эксплуатацию первой очереди австралийского завода Kwinana, который должен был стать крупнейшим предприятием в мире по выпуску гидроксида лития.