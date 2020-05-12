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Toyota ожидает падения выручки на 20% из-за пандемии коронавируса

12.05.20 12:07 , Интерфакс-Украина
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Японская Toyota Motor Corp. отчиталась о росте чистой прибыли по итогам минувшего финансового года и сообщила, что ожидает падения выручки на 20% в текущем фингоду из-за вспышки коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, чистая прибыль по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выросла на 10% по сравнению с прошлым годом - до 2,1 трлн иен.

Выручка снизилась на 1% - до 29,93 трлн иен.

Операционная прибыль снизилась на 24,6 млрд иен - до 2,44 трлн иен. В Японии показатель сократился на 121,8 млрд иен - до 1,57 трлн иен. В Северной Америки вырос на 145,4 млрд иен - до 289,5 млрд иен, в Европе - на 19,6 млрд иен, до 140,7 млрд иен.

В минувшем фингоду Toyota продала 8,958 млн автомобилей - на 18,372 тыс. меньше, чем в предыдущем году.

Компания сообщила, что ожидает падения выручки на 20%, до 24 трлн иен, в текущем финансовом году из-за пандемии. По прогнозу Toyota, операционная прибыль в финансовом году, который завершится в марте 2021 года, составит 500 млрд иен, что на 79,5% ниже, чем годом ранее.

Котировки акций Toyota во вторник снизились на 2%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 15,4% - до 18,05 трлн иен.

МинПром

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