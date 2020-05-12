Ровенская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок Сегодня в 1:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".



"В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.



За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2217 МВт. Действует балансовое ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.



В сообщении подчеркивается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.



МинПром



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