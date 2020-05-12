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Одной только Финляндии нужны 15 тыс. украинских заробитчан

12.05.20 11:43 , DW
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Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко рассказал, что только Финляндия нуждается в приблизительно 15 тыс. украинских сезонных работников в этом году. Об этом сообщает DW.

В.Пристайко отметил, что каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. "Мы представляем, о каких цифрах идет. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он.

"Если говорить о Финляндии, то это 12-15 тыс. за весь этот период до августа", - сказал вице-премьер.

"В Австрии планируется 802 человека точно", - добавил он.

"О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая этническая группа, которая там находится", - сказал В.Пристайко.

Он также сказал, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, Хельсинки и в ФРГ", и добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность о определенном количестве рабочих в Израиль".

По словам вице-премьера, украинское правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", отметил В.Пристайко.

"Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - резюмировал чиновник.

Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу: "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят".

МинПром

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