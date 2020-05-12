Одной только Финляндии нужны 15 тыс. украинских заробитчан Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко рассказал, что только Финляндия нуждается в приблизительно 15 тыс. украинских сезонных работников в этом году. Об этом сообщает DW.



В.Пристайко отметил, что каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. "Мы представляем, о каких цифрах идет. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он.



"Если говорить о Финляндии, то это 12-15 тыс. за весь этот период до августа", - сказал вице-премьер.



"В Австрии планируется 802 человека точно", - добавил он.



"О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая этническая группа, которая там находится", - сказал В.Пристайко.



Он также сказал, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, Хельсинки и в ФРГ", и добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность о определенном количестве рабочих в Израиль".



По словам вице-премьера, украинское правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", отметил В.Пристайко.



"Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - резюмировал чиновник.



Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу: "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят".



МинПром



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