BHP начала продавать Baosteel руду за юани

Во вторник горнодобывающая компания BHP Group заявила, что она осуществила свою первую продажу железной руды в юанях китайской металлургической компании Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel), и планирует в будущем использовать блокчейн для таких транзакций.
Сделка стоимостью около 100 миллионов юаней (около 14,10 миллиона долларов США) показывает, что китайская валюта продолжает активно внедряться в международную торговлю железной рудой после того, как та же Baosteel купила железную руду у бразильской Vale SA за юани в январе.
В отдельном заявлении Baosteel отметила, что заключила номинированные в юанях сделки с тремя крупнейшими поставщиками железной руды - BHP, Rio Tinto и Vale.
Четвертый по величине производитель железной руды, австралийская Fortescue Metals Group, также продает в юанях после создания торговой компании в Китае в апреле 2019 года.
Импорт железной руды в Китай вырос в апреле более чем на 11% по сравнению с месяцем ранее, поскольку сталелитейные заводы поспешили восстановить производство после того, как пандемия коронавируса парализовала экономику в начале года.