Метро и поезда начнут ходить не раньше середины лета

Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания, заявил премьер Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ТСН.
Относительно сроков возобновления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Д.Шмыгаль пока прогнозы делать не берется. Однако заявил, что это возможно с середины лета.
Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.
"Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – пояснил Д.Шмыгаль.
Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.