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Метро и поезда начнут ходить не раньше середины лета

12.05.20 11:29 , ТСН
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Возобновление работы метро и междугородного сообщения зависит от ситуации с коронавирусом в Украине, в частности – регистрации новых случаев заболевания, заявил премьер Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ТСН.

Относительно сроков возобновления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Д.Шмыгаль пока прогнозы делать не берется. Однако заявил, что это возможно с середины лета.

Премьер отметил, что сейчас работает городской транспорт, а власть на местах даже увеличила его количество.

"Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – пояснил Д.Шмыгаль.

Хоть премьер пока отказался прогнозировать точную дату запуска подземки и железных дорог, но предполагает, что это может произойти ближе к июлю.

МинПром

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