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Китай снял повышенные пошлины с группы американских товаров

12.05.20 10:56
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Правительство Китая освободило очередную группу американских товаров от действия повышенных ввозных пошлин, которые были введены в разгар торговой войны с США.

Исключение из действующих пошлин вступает в силу 19 мая сроком на один год, говорится в пресс-релизе министерства финансов КНР.

В списке товаров, освобождаемых от повышенных импортных пошлин, 79 категорий, в том числе химическая продукция и промышленные товары.

Китайские власти в феврале также объявили об отказе от дополнительных пошлин, введенных ранее для ряда американских товаров, включая медицинское оборудование, требовавшееся КНР для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, пишет Dow Jones.

Освобождение от пошлин новой группы товаров демонстрирует готовность Пекина выполнять условия торгового соглашения, заключенного ранее в этом году с США, а также, вероятно, будет способствовать наращиванию импорта Китаем американских товаров.

МинПром

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