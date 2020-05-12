Китай сохранил пошлины на бесшовные трубы

Министерство торговли КНР продлило на новый пятилетний срок действие антидемпинговых пошлин на некоторые виды бесшовных труб из США и Европейского Союза.
Ограничения распространяются на импорт котельных труб, которые используются на угольных энергоблоках, где применяются суперкритические и ультра-суперкритические технологии, а также в паропроводах на тепловых электростанциях.
Пошлины на эту продукцию впервые были введены в Китае в 2014 г. в качестве ответа на ограничения, которые были введены в США и Евросоюзе на импорт китайской стальной продукции.
В 2019 г. действовавшие тарифы были увеличены в несколько раз. Теперь их размер составляет 57,9-60,8% для европейских производителей, к которым относятся, например, Vallourec Deutschland GmbH и Vallourec Tubes France, и 101,0-147,8% для американских компаний.