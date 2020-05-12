Польша получила последнее разрешение на газопровод Baltic Pipe Проект строительства газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, которым Варшава надеется заменить поставки газа "Газпрома", получил последнее согласование: 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали через исключительную экономическую зону королевства.



Как отмечает польский газотранспортный оператор Gaz-System, протяженность шведского участка составляет 85 км. Общая протяженность морской магистрали составляет 275 км.



Ранее полный набор разрешений был получен в Дании и Польше. Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem. Проект профинансирован Еврокомиссией на 266,8 млн евро.



Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.



Польская газовая компания PGNiG уже участвует в 31 лицензии на норвежском шельфе. Доказанные запасы PGNiG на норвежском шельфе составляют 200 млн баррелей нефтяного эквивалента.



МинПром



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