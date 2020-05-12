В Саудовской Аравии на фоне снижения добычи нефти в три раза повысили НДС Саудовская Аравия в три раза повысила НДС в рамках принимаемых строгих мер по поддержке экономике, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает "Би-би-си".



Размер НДС вырастет с 5% до 15% с 1 июля.



Кроме того, с 1 июня в стране будут отменены выплаты пособия прожиточного минимума (так называемой надбавки за дороговизну жизни). Все это делается в рамках мер по поддержанию экономики в условиях коронавирусного кризиса.



Как напоминает "Би-би-си", доходы саудовского бюджета серьезно пострадали не только из-за COVID-19, но и из-за падения цен на нефть.



Впервые НДС появился в Саудовской Аравии всего 2 года назад. Тогда этот шаг был продиктован необходимостью уменьшить зависимость экономики от нефти. Тогда же было введено и ежемесячное пособие в 1 тысячу риялов (267 долл.) для бюджетников, что должно было уменьшить влияние введенного НДС и рост цен на бензин.



Эти решения Эр-Рияда озвучены на фоне того, как расходы превысили доходы, и дефицит бюджета в первые три месяца года достиг 9 млрд долл. Нефтяные доходы Саудовской Аравии по сравнению с прошлым годом снизились почти на 25% - до 34 млрд долл.



Еще в марте стало известно, что золотовалютные резервы страны упали до самого низкого уровня с 2011 года.



Министр финансов Мохаммед аль-Джадаан в своем официальном заявлении подчеркнул, что принимаемые меры болезненны, но необходимы.



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