Высокие тарифы УЗ наносят ущерб украинской экономике Высокий уровень тарифов на железнодорожные перевозки отрицательно влияет на конкурентоспособность национальных производителей и наносит ущерб экономике Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он обратил внимание не то, что на сегодняшний день грузоотправители Украины вынужденно платят намного выше грузовые тарифы (долл./ т.км.), чем у железных дорог-конкурентов (РЖД в РФ, КТЖ в Казахстане), что позволяет АО "Укрзализныця" получать операционную прибыль от грузовых перевозок на достаточно высоком уровне в 20% -27% (в среднем по 2016-2019 гг.), что намного выше, чем у железных дорог ЕС (в 2-3 раза по сравнению с Польшей, в 15 и более раз с Германией).



Это в том числе подтверждает официальная отчетность АО "Укрзализныця" за 2019 год. Так, прибыль до налогообложения УЗ в 2019 году составил 4,9 млрд грн, при этом операционный результат грузовых перевозок составил 19.5 млрд грн. (И это с тем, что повышение тарифов на + 14,2% имело место не из 01.01.19, а с 31.03.19). В то же время ущерб от пассажирских перевозок составил 12.8 млрд. грн, то есть, 66% доходов от грузовых перевозок были направлены на покрытие убытков от пассажирских перевозок.



"Отдельно стоит отметить уплату налога на землю под путями (около 4,2 млрд грн), чего нет ни в одной стране Европы. При этом, если к цифре в 19,5 млрд. прибыли от грузовых перевозок добавить все потери от коррупционных схем и общей неэффективности УЗ, о которых сообщается в СМИ, станет ясно, что грузоотправители Украины вынужденно платят грузовые тарифы, которые уже более чем на 20% превышают экономически обоснованный уровень", - подчеркнул народый депутат.



С.Магера выразил уверенность, что увеличение грузовых тарифов более экономически обоснованный уровень вредит в первую очередь самой "Укрзализныцу". Так, в течение 2015-2019 гг. государственно регулируемые тарифы индексировались трижды: 2016 + 15%; 2017 + 15%; 2019 + 14,2%., При этом наблюдается стабильное сокращение грузооборота УЗ. В то же время альтернативные виды транспорта (авто, речные перевозки) увеличивают свою долю на рынке.



"Сверхвысокие тарифы на грузовые перевозки при невысоком уровне сервиса приводит лишь к сокращению объемов перевозок. Так с 2015г. по 2019р. грузооборот на железной дороге снизился на 10,6% достигнув уровня 312,9 млн тонн, при этом доля автомобильных перевозок увеличилась с 22,6% в 2015г. до 43,8%, в 2019р. достигнув уровня 244,2 млн тонн", - подчеркнул он.



"Такой чрезмерно высокий уровень тарифов на железнодорожные перевозки отрицательно влияет на конкурентоспособность национальных производителей, и наносит ущерб экономике Украины. Учитывая, что ущерб металлургических предприятий в 2019 году составил 31 млрд. грн., существует острая необходимость рассмотреть вопрос снижения железнодорожных тарифов в ближайшее время", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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