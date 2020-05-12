Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Высокие тарифы УЗ наносят ущерб украинской экономике

12.05.20 10:20
печать
размер текста:

Высокий уровень тарифов на железнодорожные перевозки отрицательно влияет на конкурентоспособность национальных производителей и наносит ущерб экономике Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он обратил внимание не то, что на сегодняшний день грузоотправители Украины вынужденно платят намного выше грузовые тарифы (долл./ т.км.), чем у железных дорог-конкурентов (РЖД в РФ, КТЖ в Казахстане), что позволяет АО "Укрзализныця" получать операционную прибыль от грузовых перевозок на достаточно высоком уровне в 20% -27% (в среднем по 2016-2019 гг.), что намного выше, чем у железных дорог ЕС (в 2-3 раза по сравнению с Польшей, в 15 и более раз с Германией).

Это в том числе подтверждает официальная отчетность АО "Укрзализныця" за 2019 год. Так, прибыль до налогообложения УЗ в 2019 году составил 4,9 млрд грн, при этом операционный результат грузовых перевозок составил 19.5 млрд грн. (И это с тем, что повышение тарифов на + 14,2% имело место не из 01.01.19, а с 31.03.19). В то же время ущерб от пассажирских перевозок составил 12.8 млрд. грн, то есть, 66% доходов от грузовых перевозок были направлены на покрытие убытков от пассажирских перевозок.

"Отдельно стоит отметить уплату налога на землю под путями (около 4,2 млрд грн), чего нет ни в одной стране Европы. При этом, если к цифре в 19,5 млрд. прибыли от грузовых перевозок добавить все потери от коррупционных схем и общей неэффективности УЗ, о которых сообщается в СМИ, станет ясно, что грузоотправители Украины вынужденно платят грузовые тарифы, которые уже более чем на 20% превышают экономически обоснованный уровень", - подчеркнул народый депутат.

С.Магера выразил уверенность, что увеличение грузовых тарифов более экономически обоснованный уровень вредит в первую очередь самой "Укрзализныцу". Так, в течение 2015-2019 гг. государственно регулируемые тарифы индексировались трижды: 2016 + 15%; 2017 + 15%; 2019 + 14,2%., При этом наблюдается стабильное сокращение грузооборота УЗ. В то же время альтернативные виды транспорта (авто, речные перевозки) увеличивают свою долю на рынке.

"Сверхвысокие тарифы на грузовые перевозки при невысоком уровне сервиса приводит лишь к сокращению объемов перевозок. Так с 2015г. по 2019р. грузооборот на железной дороге снизился на 10,6% достигнув уровня 312,9 млн тонн, при этом доля автомобильных перевозок увеличилась с 22,6% в 2015г. до 43,8%, в 2019р. достигнув уровня 244,2 млн тонн", - подчеркнул он.

"Такой чрезмерно высокий уровень тарифов на железнодорожные перевозки отрицательно влияет на конкурентоспособность национальных производителей, и наносит ущерб экономике Украины. Учитывая, что ущерб металлургических предприятий в 2019 году составил 31 млрд. грн., существует острая необходимость рассмотреть вопрос снижения железнодорожных тарифов в ближайшее время", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:16
Украине не грозит дефолт – Шмыгаль
11:03
Китай сохранил пошлины на бесшовные трубы
10:56
Китай снял повышенные пошлины с группы американских товаров
10:54
Польша получила последнее разрешение на газопровод Baltic Pipe
10:42
Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС
10:32
В Саудовской Аравии на фоне снижения добычи нефти в три раза повысили НДС
10:11
В Китае упал экспорт алюминия
09:30
AK Steel полностью закрывает завод Dearborn
09:29
В конце апреля выплавка стали на китайских заводах выросла до максимума за 7 месяцев
08:58
Заготовка металлолома в Украине снизилась на 10,2%
08:02
J.P. Morgan ожидает падения ВВП Украины на 5%
08.05.20
18:01
Безработица в США достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии
17:45
Без экспорта электроэнергии Украина теряет доходы
17:25
Цены на автогаз упали до уровня 2016 года
17:05
Кабмин обнародовал постановление о госрегулировании цен на ряд товаров
16:52
В марте немецкий экспорт сократился почти на 12%
16:31
В апреле в Украине было выпущено всего 59 автомобилей
16:10
НБУ выдал банкам кредиты рефинансирования на 2,4 млрд грн
15:45
Инфляция в Украине в апреле снизилась до 2,1% в годовом измерении
15:33
В НБУ заявили о сверхликвидности банковской системы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!