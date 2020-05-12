AK Steel полностью закрывает завод Dearborn

Американская металлургическая компания AK Steel, входящая в горно-металлургическую группу Cleveland-Cliffs, сообщила, что полностью выведет из эксплуатации завод Dearborn по производству листового проката в штате Мичиган.
Ранее компания остановила на нем стан горячей прокатки, указывая на падение спроса со стороны автомобилестроительной отрасли.
Сейчас AK Steel заявляет, что завод будет остановлен 5 июля. При этом его закрытие не связано с экономическим спадом, вызванным коронавирусом, а направлено на оптимизацию производственных мощностей группы.
Завод Dearborn имеет долгую историю, непосредственно связанную с историей американского автомобилестроения. Одно время он находился в собственности корпорации Ford Motor, а в начале XXI века входил в состав компании Severstal North America, у которой AK Steel и купила его в 2014 г.