AK Steel полностью закрывает завод Dearborn Американская металлургическая компания AK Steel, входящая в горно-металлургическую группу Cleveland-Cliffs, сообщила, что полностью выведет из эксплуатации завод Dearborn по производству листового проката в штате Мичиган.



Ранее компания остановила на нем стан горячей прокатки, указывая на падение спроса со стороны автомобилестроительной отрасли.



Сейчас AK Steel заявляет, что завод будет остановлен 5 июля. При этом его закрытие не связано с экономическим спадом, вызванным коронавирусом, а направлено на оптимизацию производственных мощностей группы.



Завод Dearborn имеет долгую историю, непосредственно связанную с историей американского автомобилестроения. Одно время он находился в собственности корпорации Ford Motor, а в начале XXI века входил в состав компании Severstal North America, у которой AK Steel и купила его в 2014 г.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



