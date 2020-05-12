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Заготовка металлолома в Украине снизилась на 10,2%

12.05.20 08:58
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В январе-апреле 2020 года объемы металлолома в Украине снизились на 10,2 %, до 958,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении ассоциации УАВтормет.

Поставка металлолома на украинские металлургические комбинаты за 4 месяца 2020 года снизилась на 8,7 %, до 901,1 тыс. тонн. Технологические поставки металлолома на предприятиях оцениваются в 190-195 тыс. тонн.

Экспорт металлолома в январе-апреле 2020 года снизился на 59,1%, до 11,6 тыс. тонн, импорт – на 74,6%, до 5,7 тыс. тонн.

УАВтормет прогнозирует, что в 2020 году украинские метзаводы сократят выплавку стали на 4,1%, до 20 млн тонн по сравнению с фактическим производством в 2019 году в размере 20,848 млн тонн. Для выплавки 20 млн тонн стали на метпредприятия Украины потребуется поставить 2,7 млн тонн лома черных металлов, что на 10,3% меньше прошлогоднего показателя.

Также прогнозируется, что экспорт металлолома из Украины в текущем году вырастет на 22,2%, до 50 тыс. тонн, а импорт лома в 2020 году вырастет на 4,8%, до 50 тыс. тонн.

МинПром

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