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J.P. Morgan ожидает падения ВВП Украины на 5%

12.05.20 08:02 , Интерфакс-Украина
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Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП, говорится в обзоре от 5 мая.

Согласно ему, в следующем году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%, а по текущему счету будет зафиксирован небольшой профицит в 0,1% ВВП.

В конце марта J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%.

Согласно последнему прогнозу, курс гривни к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/долл, затем укрепиться до 29 грн/долл на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/долл к концу первого квартала следующего года.

В конце марта J.P. Morgan допускал, что курс на конец этого года может составить 28,5 грн/долл, на конец следующего – 29,5 грн/долл.

Аналитики банка отмечают, что Украина приближается к принятию банковского законопроекта – последнего требования для новой программы МВФ, и ожидают получения первого транша 1,75 млрд долл. в конце мая или, возможно, в июне.

В отчете говорится, что шок COVID-19 поразил как экспорт, так и импорт товаров, но также ударил по поездкам за границу, и сочетание этих факторов позволило улучшить баланс текущего счета по сравнению с предыдущими прогнозами.

В J.P. Morgan допускают, что на фоне снижение объемов и цен экспорт металла из Украины может обрушиться в этом году примерно на 55%, что сравнимо с падением 2009 года. В экспорте сельскохозяйственной продукции в банке ожидают лишь ограниченного снижения, главным образом из-за меньшего урожая. Экспорт остальных товаров, как говорится в отчете, вероятно, может резко сократиться – на 40% к 2019 году.

Что касается импорта товаров, то в J.P. Morgan прогнозируют падение на 35%, что значительно лучше, чем падение на 52% в 2009 году. Однако аналитики отмечают, что падение импорта может быть более значительным.

Как сообщалось, Нацбанк Украины ожидает падения ВВП на 5% в этом году и его восстановления в следующем на 4,3%, оценивая дефицит текущего счета в этом году в 1,7% ВВП и в 3,1% ВВП в следующем.

МинПром

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