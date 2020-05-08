Безработица в США достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.



Значительные потери рабочих мест отмечаются в гостиничном и ресторанном бизнесе — 7,6 млн, в розничной торговле — 2,1 млн, а также в сфере здравоохранения — 1,4 млн. Производственные предприятия сократили 1,33 млн сотрудников, а строительные компании — почти 1 млн человек.



Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики. Так, в среднем эксперты прогнозировали скачок безработицы до 16% на фоне пандемии COVID-19. Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе упала до 60,2% (против 62,7% в марте), что стало самым низким показателем с января 1973 года. Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость по причинам экономического характера, в апреле вырос до 22,8% с 8,7% в марте.



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