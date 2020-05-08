Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Безработица в США достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии

08.05.20 18:01
печать
размер текста:

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.

Значительные потери рабочих мест отмечаются в гостиничном и ресторанном бизнесе — 7,6 млн, в розничной торговле — 2,1 млн, а также в сфере здравоохранения — 1,4 млн. Производственные предприятия сократили 1,33 млн сотрудников, а строительные компании — почти 1 млн человек.

Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики. Так, в среднем эксперты прогнозировали скачок безработицы до 16% на фоне пандемии COVID-19. Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе упала до 60,2% (против 62,7% в марте), что стало самым низким показателем с января 1973 года. Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость по причинам экономического характера, в апреле вырос до 22,8% с 8,7% в марте.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:45
Без экспорта электроэнергии Украина теряет доходы
17:25
Цены на автогаз упали до уровня 2016 года
17:05
Кабмин обнародовал постановление о госрегулировании цен на ряд товаров
16:52
В марте немецкий экспорт сократился почти на 12%
16:31
В апреле в Украине было выпущено всего 59 автомобилей
16:10
НБУ выдал банкам кредиты рефинансирования на 2,4 млрд грн
15:45
Инфляция в Украине в апреле снизилась до 2,1% в годовом измерении
15:33
В НБУ заявили о сверхликвидности банковской системы
15:04
Без принятия антиколомойского закона сотрудничество с МВФ невозможно
14:54
ArcelorMittal приостановила выплату дивидендов и сокращает инвестиции
14:38
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского поcла из Киева
14:15
Катар хочет реализовать в Украине несколько проектов
13:52
США и КНР обсудили первую фазу торговой сделки
13:34
Италия хочет инвестировать в Украину
13:10
Топ-менеджеры Укрзализныци снизили себе зарплату на 25%
12:59
Экспорт украинского проката упал на 13%
12:45
Из-за коронавируса в мире усилилась неприязнь к мигрантам
12:28
Иран ограничит экспорт стали, пока не удовлетворит внутренний спрос
12:13
Цена импортного газа снизилась еще на 20%
11:59
Электроэнергия для населения дорожать не будет
07.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!