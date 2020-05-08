Без экспорта электроэнергии Украина теряет доходы Проект "Энергомост Украина - ЕС", который должен интегрировать Объединенную энергетическую систему Украины с европейской, мог бы удовлетворять нарастающий спрос на электроэнергию в Польше и других странах Европы.



Об этом рассказала в интервью Укринформу медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.



"К сожалению, зарубили проект "Энергомост Украина - ЕС", благодаря которому сейчас бы избыток электроэнергии экспортировали. Зарубили в то время, когда Польша принципиально отказывается покупать белорусские киловатты, но в то же время признает, что с 2024 будет будет испытывать дефицит установленных мощностей", - заявила эксперт.



По ее словам, Литва также отказалась от белорусской электроэнергии, на сделку с Беларусью согласилась только Украина. По мнению Кошарной, проект "Энергомост Украина-ЕС" сейчас бы мог спасти атомную генерацию и энергетическую систему Украины в целом, которая сейчас переживает кризис.



"Поляки как раз закрывают старые угольные станции, а на угле там производилось 80% электроэнергии. Они бы покупали и даже транзитом в другие страны доставляли украинское электричество. Но в свое время некоторым руководителям госкомпаний и экс-министрам и председателю Комитета ВР по вопросам ТЭК Андрею Герусу не хватило государственного мышления", - уверена О.Кошарная.



Как сообщалось, проект "Энергомост Украина - ЕС", реализация которого была инициирована Кабмином в июне 2015 года, предусматривал отключение от энергосистемы Украины энергоблока №2 Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт и переориентацию его работы на экспорт электроэнергии в Польшу (подстанция "Жешув") и Венгрию (подстанция "Альбертирша"). Изъятую из энергосистемы мощность планировали компенсировать за счет увеличения на 5-10% мощности на других атомных энергоблоках Украины за счет внедрения новых технологий.



Проект должен был обеспечить интеграцию Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей.



В августе 2019 года этот проект был раскритикован председателем НЭК "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком и Андреем Герусом (на то время представителем Президента в Кабмине).



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