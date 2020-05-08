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Цены на автогаз упали до уровня 2016 года

08.05.20 17:25 , УНИАН
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Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине достигла 8,13 грн/л, снизившись на 23,9% в течение 1 апреля - 8 мая 2020 года, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению в последний раз средняя розничная стоимость на таком уровне была зафиксирована в марте 2016 года.

Например, в Киеве цены с начала апреля снизились на 1,5-2,5 грн/л - до 8,45-8,49 грн/л на АЗС операторов OKKO, WOG и SOCAR. На Glusco газ подешевел на 2 грн/л - до 7,95 грн/л, "БРСМ-Нафта" - на 2,3 грн/л, до 7,69 грн/л.

Однако на фоне резкого подорожания оптовых цен с начала мая на 19,5%, до средней по Украине 12 328 грн/т, снижение стоимости на АЗС остановилось.

Отмечается, что операторы, работающие в так называемом нижнем ценовом сегменте, уже начали повышать стоимость.

МинПром

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